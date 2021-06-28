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Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zema: Eşcinselleri iğrenç buluyorum

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zema: Eşcinselleri iğrenç buluyorum

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Macaristan'daki LGBTİ karşıtı yasayı değerlendirirken, eşcinselleri iğrenç bulduğunu söyledi. Zeman ayrıca, Macaristan'da kabul edilen eşcinselliğin teşvik edilmesini yasaklayan yasayı desteklediğini söyledi

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Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Macaristan'daki LGBTİ karşıtı yasayı değerlendirirken eşcinseller iğrenç bulduğunu söyledi.

Zeman'a "Eğer cinsiyet değiştirmek için ameliyat oluyorsanız, kendinize zarar verme suçunu da işlemiş olursunuz. Her ameliyatın riskleri var ve bana göre bu cinsiyet değiştirenler iğrenç" ifadelerini kullandı.

Çek Cumhurbaşkanı, Macaristan'daki yasayı destekleyerek, "Macar Başbakan Victor Orban homoseksüellere karşı olmadığını ancak ailelerin manipüle edilmesini doğru bulmadığını söylüyor. Ona katılmamak için hiçbir sebep göremiyorum" dedi.

Zeman, sapkın LGBT yürüyüşünden de rahatsız olduğunu ifade etti.

Macaristan'da geçtiğimiz günlerde eşcinselliğin teşvik edilmesini yasaklayan yasa teklifi kabul edilmişti.

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