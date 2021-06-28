Selin Şekerci İbrahim Selim sevgili mi gizli aşk detayı ortaya çıktı

Oyuncu Selin Şeker'in son günlerde adı kendisi gibi oyuncu olan ve youtube programları ile ünlenen İbrahim Selim ile anılıyor. İkilinin gözlerden uzak gizli aşk yaşadığı söyleniyor. Peki Selin Şekerci kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

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Oyuncu olan Selin Şekerci'nin adı yeni bir aşk iddiası ile anılıyor. Kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim ile gözlerden uzak bir aşk yaşadığı söylenen Selin Şekerci'nin hayatı da merak konusu oldu. Peki Selin Şekerci kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Selin Şekerci ile kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim hakkında 'aşk' iddiası ortaya atıldı. İkilinin, yaklaşık bir aydır birlikte olduğu ve ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ettiği konuşuluyor.

Birbirimizi özlemişiz: Nisan ayında İbrahim Selim'in sunduğu programa konuk olan oyuncu, bu fotoğrafı Instagram'dan, "Birbirimizi özlemişiz" ifadeleriyle paylaşmıştı.

Yine mi sen geldim: 'İbrahim Selim ile Bu Gece'de samimi açıklamalarda bulunan Selin Şekerci, hakkında bilinmeyenleri de anlatmıştı.

Sektöre çok erken yaşta girdiğini anlatan Selin Şekerci, oyunculuk yaparken bir yandan da konservatuvara hazırlandığını ve her sene 9 Eylül Üniversitesi'nin sınavlarına girdiğini ifade etmişti.

Ünlü oyuncu, yetenek sınavı jüri üyelerinin kendisine "Yine mi sen geldin!" dediklerini dile getirmişti.

Selin Şekerci kimdir: Selin Şekerci, 1 Haziran 1988 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur.

Babası Arap, annesi Azeri asıllıdır. Annesi ve babası 5 yaşındayken boşanmıştır. 8 yaşına kadar bale eğitimi aldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. Annesinin ısrarı ve yardımları ile tiyatro kursuna gitti. Önce İzmir'de özel bir tiyatroda çocuk oyunlarında oynadı. Ardından İzmir Devlet Tiyatrosu'nda yer aldı. Daha sonra 2006 yılında 18 yaşındayken İstanbul'a geldi ve dizilerde, reklamlarda oynamaya başladı.

Sihirli Anahtar ajansına bağlı olan Selin Şekerci 1,68 boyunda ve 57 kilo ağırlığındadır. Selin Şekerci, Tariş Zeytinyağı, Turkcell Cellocan, Panda reklam filmlerinde de oynadı.

2006 yılında "Sağır Oda" dizisinde oynayarak dizi hayatına başladı. 2007 yılında "Kavak Yelleri" birkaç bölümünde rol aldı. 2008 yılında da Selin Şekerci, "Melekler Korusun" dizisinde Özge Özpirinçci, Rojda Demirer, Hümeyra, Avni Yalçın ile birlikte rol aldı. 1969 yılında Necati Cumalı'nın yazdığı aynı adlı hikâyesinden uyarlanan, 2011 yılında yönetmenliğini Şerif Gören'in yaptığı "Ay Büyürken Uyuyamam" adlı sinema filminde Ayça Bingöl, Hazal Kaya, Fırat Çelik ile birlikte oynadı.

2012 yılında Mert Öner ile birlikte TRT Okul için "Ben Yaparım" adlı bir program yaptılar. Aynı yıl "Benim İçin Üzülme" adlı dizi filmde rol aldı.

2014 yılında ise "Kaçak Gelinler" dizisinde başrollerini Deniz Baysal, Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Furkan Andıç, Fırat Albayram'ın oynadığı dizide rol aldı. Dizinin diğer oyuncuları Şenay Gürler, Ege Aydan, Fırat Altunmeşe, Cihan Yenici, Romina Özipekçi ve Tuğçe Kıltaç'tır. 2013 yılını 2014 yılına bağlayan yılbaşı gecesinde "O Ses Türkiye" Yılbaşı Özel programında 'Feeling Good' isimli şarkıyı seslendirdi ve Ebru Gündeş'in ekibine dahil oldu.

Selin Şekerci, 2015 yılında "Acı Aşk" dizisinde Sezgi Sena Akay, Seçkin Özdemir, Alperen Duymaz, Hüseyin Avni Danyal, Erkan Can ile birlikte rol aldı. 2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. 2018'de Tv8'de yayınlanan Kızım dizisinde rol aldı.

Şekerci en son Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusoy ile oynadı.