Atılay Uluışık kaç yaşında hangi dizilerde oynadı Atılay Uluışık boyu kaç?

Bizimkiler dizisinde Ali karakteri ile tanınan ve sevilen oyuncu Atılay Uluışık Teşkilat dizisi ile ekrana yeniden döndü. Ekran önünde büyüyen Atılay Uluışık'ın hayatı ise merak konusu oldu. Atılay Uluışık 44 yaşında ve aslen Ankaralı. 2008 yılında İpek Aydın ile evlenen oyuncu 2012 yılında boşandı. Atılay Uluışık'ın Alya adında bir kızı var.

Abone ol

Bizimkiler dizisinde Ali karakteri ile tanınan ve ekran önünde büyüyen oyuncu Atılay Uluışık, TRT dizisi Teşkilat ile yeniden ekranlara döndü. Sevilen oyuncunun hayatı ise seyirci tarafından merak ediliyor. 44 yaşında olan Atılay Uluışık aslen Ankaralı. 2008 yılında İpek Aydın ile evlilik yapan Atılay Uluışık Alya adında bir kızı var.

Uluışık, 9 Mart 1977 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Balıkesirlidir. Asıl adı Asım Bayri’dir. Anne babası emekli olunda Adapazarı’na yerleşmişler. Bir abisi vardır. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesini 1995 yılında tamamladı. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden 2000 yılında mezun olmuştur.

Atılay Uluışık, 2008 yılında İpek Aydın ile evlendi. 2012 yılında boşandı. Alya Uluışık (d.15 Mayıs 2010) adında bir kızı vardır.

“Bizimkiler” dizisinde oynamaybaşlamadan önce Şehir Tiyatroları’nda da rol almakta olan Uluışık, 6 yaşında iken TRT'de çalışan babası sayesinde TRT’de Ali Poyrazoğlu ile bayram skeçlerinde de oynadı.

1989 yılında 12 yaşında iken “Bizimkiler” dizisinde Ali karakterini oynamaya başladı. 13 sene süren bu dizide; Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Ayşe Kökçü, Mehmet Akan, Ercan Yazgan, Uğurtan Sayıner, Aykut Oray, Salih Kalyon, Selçuk Uluergüven, Ali Uyandıran, Rutkay Aziz, Buket Dereoğlu, Cihat Tamer, Engin Şenkan, Güzin Özipek, Kemal İnci, Meral Çetinkaya, Dursun Ali Sarıoğlu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Cezmi Baskın, Zihni Göktay, gibi oyuncularla beraber rol aldı.

2002 yılında “Bizimkiler” dizisi bittikten sonra askerlik görevini yapıp geldikten sonra Ukrayna’nın Odessa şehrindeki dayısının yanına gitti. Kendi işini kuran Atılay Uluışık, Ukrayna’nın Odessa şehrinde bir pimapen fabrikasının sahibi oldu.

2008 yılında İpek Aydın ile evlendi. 2012 yılında boşandı. Alya Uluışık (d.15 Mayıs 2010) adında bir kızı vardır.

1995-1996 senelerinde Bizim Yağ, 2000-2001 Gima, 2013 yılında Kuveyt Türk reklam filminde oynadı.

2013 yılında senaryosunu Birol Güven’in hazırladığı, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı’nın yaptığı “Doksanlar” dizisinde öğretmen Kemal karakterini canlandırırken, Ümit Erdim, Erkan Köse, Deniz Oral, Renan Bilek, Esra Dermancıoğlu, Pelin Öztekin, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Beste Bereket, Atılay Uluışık, Açelya Akkoyun, Sinem Yener Ekşioğlu, Gamze Gözalan, ile beraber rol aldı.

2013 yılında Uğur Yücel'in senaryosunu yazıp yönetiği “Soğuk” adlı sinema filminde Azer karakterini canlandırdı.

2014 yılında “Kara Para Aşk” dizisinde Ege karakterini canlandırırken; Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün, Erkan Can, İlkin Tüfekçi, Damla Colbay, Saygın Soysal, Nebahat Çehre, Burak Tamdoğan, Emre Kızılırmak, Öykü Karayel, Bedia Ener, Elif İnci, Işıl Yücesoy ile beraber rol aldı.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2018 - Yalnız Hayaller Kaldı (Orhan)(Sinema Filmi)

2016 - Rüya (Polis Md.)(Sinema Filmi)

2016 - Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars'ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var (Kendisi)(Sinema Filmi)

2014 - Kara Para Aşk (Ege) (TV Dizisi)

2013 - Soğuk (Azer) (Sinema Filmi)

2013 - Doksanlar (Öğretmen Kemal) (TV Dizisi)

2003 - Hürrem Sultan (Şehzade Selim) (TV Dizisi)

2000 - Balalayka (Mustafa) (Sinema Filmi)

1993 - Yazlıkçılar (Mert) (TV Dizisi)

1989 - 2002 - Bizimkiler (Ali) (TV Dizisi)