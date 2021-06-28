PKK'nın yeni birimiydi Türkiye'de eylem yapacaklardı! Gara'da yakalandılar
Dün Irak Gara'da yakalanan PKK'lı grubunun Türkiye'ye saldırı hazırlığındaki PKK'nın yeni birimi özel güç üyeleri olduğu ortaya çıktı.Abone ol
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Gara'da dün etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerinin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği anımsatıldı. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi" denildi.