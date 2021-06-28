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PKK'nın yeni birimiydi Türkiye'de eylem yapacaklardı! Gara'da yakalandılar

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
PKK'nın yeni birimiydi Türkiye'de eylem yapacaklardı! Gara'da yakalandılar

Dün Irak Gara'da yakalanan PKK'lı grubunun Türkiye'ye saldırı hazırlığındaki PKK'nın yeni birimi özel güç üyeleri olduğu ortaya çıktı.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Gara'da dün etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerinin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği anımsatıldı. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla etkisiz hâle getirilen 3 PKK’lı teröristin, Türkiye'de eylem planlaması yapan sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlendi" denildi.

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