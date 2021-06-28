Taylan Antalyalı'nın tişörtü gündem! Turgay Demir'in sözleri taraftarı kızdırdı: Gay olabilirsin...

Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyanın gündemine oturdu. Tişörtte LGBT'yi temsil eden renklerle yazan "Gururla destekliyorum" yazısı yüzünden bazı kullanıcıların hedefi olan Taylan destek de gördü. Öte yandan spor yorumcusu Turgay Demir'in Taylan'a söyledikleri de Galatasaraylı taraftarları kızdırdı.

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Galatasaray’ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı’nın EURO 2020 sonrası çıktığı ve yeni sezon öncesi stres attığı tatilinde giydiği tişört gündem oldu.

Her yıl Haziran ayının son haftasında düzenlenen Onur Haftası’nda LGBT’nin de bayrağını oluşturan gökkuşağı renkleriyle “Powered by Pride” yazılı tişört giyen Taylan’a sosyal medyada hem destek hem de tepki geldi.

Tepkilerden sonra sildi!

Türkçesi “Gururla destekliyorum” anlamına gelen tişörtüyle tatil yaptığı villada arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram’ın ‘Hikaye’ bölümünden paylaşan Taylan, gelen tepkilerin ardından fotoğrafı sildi.

TV100'deki programda ‘futbol yorumculuğu’ yapan Turgay Demir “Ben bu saatten sonra Taylan’ı Milli Takım’a almam. Milli formayı artık giymemelidir” ifadelerini kullandı. Demir'in 'Taylan bak kardeşim, gay olabilirsin, bu beni ilgilendirmez ama sen bunun reklamını yapamazsın' sözleri de sosyal medyada eleştiriye uğradı. Emre Bol da Demir’i destekleyen yorumlar yaptı.

Taylan'a sosyal medyada gelen destek ve tepkilerden birkaçı: