BIST 1.395
DOLAR 8,72
EURO 10,42
ALTIN 500,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Korkunç! Adana'da 1 aylık bebeğin yataktan düşerek hayatını kaybettiği iddiası

Korkunç! Adana'da 1 aylık bebeğin yataktan düşerek hayatını kaybettiği iddiası

ADANA'da bir aylık Hatice bebek yataktan düşerek hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Abone ol

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir aylık kız bebeğin yataktan düşerek hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

İddiaya göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu Samir (34) ve Firas Halluf (36) çiftinin bir aylık kızları Hatice yataktan düşerek yerde hareketsiz kaldı.

Çiftin durumu bildirmesi üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeğin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Uğurtan Sayıner eşi Sevim Hanım kimdir kızıları ve ailesi
Uğurtan Sayıner eşi Sevim Hanım kimdir kızıları ve ailesi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Engelli genci 'Sınıfımız sana uygun değil' deyip YKS'ye almadılar
Engelli genci 'Sınıfımız sana uygun değil' deyip YKS'ye almadılar
Erzurum'da covid-19 oldu hareket edemez hale geldi: Ateşimi ölçtüğümde...
Erzurum'da covid-19 oldu hareket edemez hale geldi: Ateşimi ölçtüğümde...
Konya'da öldürdüğü kişiyi karısıyla evde basmış! Katil koca 'içim rahatladı' dedi
Konya'da öldürdüğü kişiyi karısıyla evde basmış! Katil koca 'içim rahatladı' dedi
Ahmet Hakan'dan 'gazete' yasağına sert tepki: Kaldırın artık!
Ahmet Hakan'dan 'gazete' yasağına sert tepki: Kaldırın artık!
ABD ordusu Suriye ve Irak'taki İran güçlerine saldırdı Pentagon'dan açıklama
ABD ordusu Suriye ve Irak'taki İran güçlerine saldırdı Pentagon'dan açıklama
TMSF Sürat Kargo'yu satışa çıkarıyor
TMSF Sürat Kargo'yu satışa çıkarıyor
Sivas'ta yaşandı! Düğün konvoyunun önünü kesince hastanelik oldular
Sivas'ta yaşandı! Düğün konvoyunun önünü kesince hastanelik oldular
Uğurtan Sayıner çocukları kaç tane kızları Tansu ve Hande kimdir?
Uğurtan Sayıner çocukları kaç tane kızları Tansu ve Hande kimdir?
Yorumlar