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Sivas'ta yaşandı! Düğün konvoyunun önünü kesince hastanelik oldular

Sivas'ta yaşandı! Düğün konvoyunun önünü kesince hastanelik oldular

SİVAS’ta harçlık almak için düğün konvoyunun önünü kesen gençler dövülerek hastanelik edildi. Saldırıya uğrayan Emin Ertörer, "Şikayetçi olabilmek için görüntü almaya çalıştık bize tekrar saldırdılar. Bundan sonra da bir daha gelin arabasının önünü kesmeyiz" dedi.

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Sivas’ta bilindik düğün geleneklerine uygun olarak harçlık almak için gelin arabasının önünü kesen 4 genç, konvoydakilerin saldırısına uğradı. Olay Karşıyaka Mahallesinde yaşandı.

Emin Ertörer (17), Emre Karaca (15), Muhammet Demirel (15) ve Oğuzhan Sefa Koç (17) isimli gençler gördükleri düğün konvoyundan harçlık almak için gelin arabasının önünü kesti. Adettir diyerek aracın önünden ayrılmayan gençler konvoydaki bir kişinin saldırısına uğradı. İddiaya göre, konvoydaki başkaları da araçlarından inerek gençlere saldırdı. Hastaneye kaldırılan gençlerden birinin kafasına dört dikiş atıldı. Neye uğradığını şaşıran gençler, kendilerini yaralayan kişilerden şikayetçi olabilmek için kişileri ve araç plakalarını cep telefonları ile görüntülemek istedi. Bu kez başka bir kişi saldırıya geçti.

Şikayetçi olacaklar
Saldırıya uğrayan Emin Ertörer, “Arkadaşlarla birlikte mesire alanında oturuyorduk. Eve gitmeye hazırlanırken gelin arabasını gördük. Adettendir diyerek harçlık almak için önünü kesmek istedik. Bir kişi araçtan inip bana saldırdı. Arkadan birisi gelip kafama sert bir şekilde yumruk attı. Sonra diğerleri de araçtan inerek bize saldırdı. Şikayetçi olabilmek için görüntü almaya çalıştık. Sonra bize tekrar saldırdılar. Oğuzhan arkadaşımız kafasından yaralandı. Böyle olacağını bilseydik adet demek aracın önünü kesmezdik. Bundan sonra da bir daha gelin arabasının önünü kesmeyiz” dedi.

Bayıldı, gözlerini ambulansta açtı
Oğuzhan Sefa koç isimli genç arkadaşlarına yardım etmek için yanlarına gittiğinde, uğradığı saldırı sonucu bayıldığını belirterek, “Kargaşayı görünce olay yerine gittim. Arkadaşlarımın darp edildiğini gördüm. Yanlarında beklerken üzerimize saldırdılar. Kafama bir şeyle vurdular. Dört dikiş atıldı. Gözümü açtığımda ambulanstaydım. Bayılmışım. Şikayette bulunduk” şeklinde konuştu.

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