Tavuk fiyatlarında yüzde 20 artış

Koronavirüs salgını sürecinde üretim azalması ve ham madde fiyatlarındaki artış nedeniyle beyaz et fiyatlarındaki artış, yüzde 20'lere ulaştı.

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Türkiye’nin beyaz et ihtiyacının yüzde 25’inin karşılandığı Bolu’da zam yüzde 20’leri buldu.

Koronavirüs salgını sürecinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasakları ve restoranların kapalı olması sebebiyle beyaz et sektöründe bazı firmalar, üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Üretimin azalması ve ham madde fiyatlarındaki artış beyaz et fiyatlarında yükselmeye yol açtı.

''Tavuk fiyatlarında bir düşüş olacağını düşünmüyorum''

Tavuk eti fiyatlarının artmasında dünya genelinde üretimdeki azalmanın etkili olduğunu ifade eden beyaz et üreticisi Mustafa Aksoy, “Çok büyük bir artış yok. Ham madde fiyatları ikiye katladı. Maliyetlerimiz de artıyor. Kullandığımız bütün ürünler mısırından soya fasulyesine kadar, kağıdından naylonuna kadar fiyat artışı var. Tavuk da bundan etkileniyor. Tavuk eti şu anda kırmızı etle mukayese edildiğinde dörtte bir fiyatına piyasalarda satılıyor. Tavuk son zamanlarda yüzde 20’ye yakın bir zamla karşılaştı ama yüzde 20’lik zam zarar ettiği dönemlerden mukayese edildiği için yüksek gibi görülüyor. Daha önce firmalar zararına tavukları üretip satmak zorunda kalıyorlardı. Bazı firmaların üretimi bırakması arzın azalmasına sebep oldu. Dolayısıyla fiyatların artmasında bunun da etkisi var. Üretimini durduran firmalar var. Tavuk fiyatlarında bir düşüş olacağını düşünmüyorum. Çünkü ihracat talepleri de var. Bütün dünyada üretimde azalma var. Üretimde azalma olunca dolayısıyla serbest piyasa ekonomisi çalışıyor ve fiyatlar artıyor.” dedi.

''Temmuz ayında tüketim artar diye düşünüyorum''

Temmuz ayı itibarıyla tavuk eti tüketiminin artmasını beklediklerini ancak fiyatları piyasanın kendisinin belirleyeceğini kaydeden Aksoy, “Pazar günlerinin kapalı olması tavuk tüketiminin daha fazla olduğu yerler, mangallar, restoranlar, okullar kapalıydı. Temmuz ayındaki hafta sonlarında pazar günü de sokağa çıkma yasağının olmaması tüketimi artırır diye düşünüyorum. Bunun fiyatlara etkisini piyasa kendiliğinden belirleyecektir.” ifadelerini kullandı.