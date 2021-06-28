28 Haziran evde bakım maaşı yatan yeni iller listesi 2021

Haziran ayında evde bakım maaşları ne zaman yatar ve kaç para oldu araştırması başladı. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım olan evde bakım maaşı 2021 yılında 1,658,29 lira oldu. 28 Haziran'da evde bakım maaşları 40 ilde yattı işte TC ile sorgulama sayfası...

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28 Haziran çarşamba günü evde bakım maaşları ne zaman ödenir, ayın kaçında hesaplara yatar? Birçok vatandaşın yakından takip ettiği ve yararlandığı evde bakım maaşlarına zam geldi. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım olan evde bakım maaşı 2021 yılında 1,658,29 lira oldu. 28 Haziran'da başta Tokat, Samsun, Ordu, Bolu olmak üzere toplam 37 ilde evde bakım maaşları yattı.

1- Tokat 2- Bolu 3- Ordu 4- Aksaray 5- Afyonkarahisar 6- Diyarbakır 7- Antalya 8- Edine 9- Adıyaman 10- Sakarya 11- Samsun 12- Balıkesir 13- Düzce 14- Osmaniye 15- Mardin 16-Bilecik 17- Zonguldak 18- Uşak 19- Konya 20- İstanbul 21- Niğde 22- Kars 23- Giresun 24- Kocaeli 25- Mersin 26- Şanlıurfa 27- Ankara 28- Hatay 29- Isparta 30- Karabük 31- Manisa 32- Bursa 33- Erzincan 34- Adana 35- İzmir 36- Kayseri 37- Aydın 38-Muş, 39- Ardahan, 40- İzmir

Evde bakım parası nedir merak ediliyor. Evde bakım aylığı, bir evde kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının, asgari ücretin aylık net miktarının 2/3’ünden daha az olan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen destek parasıdır.

Evde bakım aylığı kimlere verilir: Evde bakım aylığı almak isteyen durumları uygun olmayan, hasta ya da yaşlı bakıma muhtaç kişiler evde bakım aylığı nasıl alınır , evde bakım aylığı kimlere verilir araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası başvurusu için gerekli şartlar https://www.ailevecalisma.gov.tr üzerinden incelenebiliyor.

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım maaşı alma hizmeti: Evde bakım parası almak isteyenler, evde bakım aylığı alma şartlarını araştırmaya başladı. Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor. Daha sonra evde bakım parası almak isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapıp beklemesi gerekiyor. Eğer evde bakım parası onaylanırsa almaya başlayacaktır.

Evde bakım aylığı nerede öğrenilir: Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım (evde bakım maaşı) her ay düzenli olarak hesaba yatıyor. Fakat aynı günde evde bakım parası yatmıyor. Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı nereden öğrenilir merak edenler için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilecektir. Şifresi olmayanlar PTT'ye kimliği ile başvurduğunda bir şifre alabileceklerdir.