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Konservatuvar öğrencisi Berna'dan acı haber

Konservatuvar öğrencisi Berna'dan acı haber

İzmir'de fenalaşarak hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki konservatuvar öğrencisi Berna Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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İZMİR'in Bornova ilçesinde içki içtikten sonra fenalaşan konservatuvar öğrencisi Berna Özcan (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Özcan'ın sahte içkiden zehirlenmiş olma ihtimaline karşı inceleme başlatıldığı öğrenildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencisi Berna Özcan, iddiaya göre dün gece Erzene Mahallesi'ndeki evde arkadaşlarıyla içki içti. Genç kız, sabah saatlerinde fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine eve gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Özcan’ı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Özcan, yaşamını yitirdi.

Özcan'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Berna Özcan'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da sahte içkiden 6 ölüm

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı bugün aralarında bir kadının da bulunduğu 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 6'ya yükseldi. Hastanede tedavi altına alınanlarının sayısı da 8'i entübe halde olmak üzere 15'e çıktı.

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