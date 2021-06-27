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İtalyan basınından Emre Belözoğlu iddiası

İtalyan basınından Emre Belözoğlu iddiası

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, takımın başına Maurizio Sarri'yi getirirken deneyimli teknik adamın ekibinde Emre Belözoğlu'nu görmek istediği belirtildi.

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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Simone Inzaghi'nin ayrılığı sonrası takımın başına deneyimli teknik adam Maurizio Sarri'yi getirmişti. Deneyimli teknik adamın ekibi merak edilirken bu doğrultuda belirlenen ismin son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu olduğu aktarıldı.

İtalyan basınından Sport Press 24, Emre Belözoğlu'nu 2001-05 yılları arasındaki Inter macerasıyla 'tanıdık bir isim' olarak niteledi. Emre Belözoğlu'nun Lazio'da sadece bir yardımcı antrenör olarak değil Sarri ile birlikte kulübenin güven veren önemli bir ismi konumunda olacağı aktarıldı.

Emre Belözoğlu, futbolculuk döneminde 2001 yılında Galatasaray'dan Inter'e transfer olarak İtalya'nın yolunu tutmuştu. 2005'te ise İtalyan ekibinden ayrılıp Newcastle United'e gitmişti. 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu, Erol Bulut ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör olarak takımın başında yer almıştı.

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