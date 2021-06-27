BIST 1.392
DOLAR 8,76
EURO 10,47
ALTIN 502,07
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığından kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığından kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.

Abone ol

Genelgeye göre; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak.

Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek.

Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlanmayacak.

Kovid-19'la mücadele kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere 1 Temmuz itibarıyla son verilecek.

Nikah/düğün merasimlerinde kapalı yerler için uygulanan Kovid-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek.

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere belirlenen esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek.

Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.

Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak.

Faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.

Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina uygulamasına 1 Temmuz'da son verilecek.

Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye’ye gelen ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina süresi 1 Temmuz'dan itibaren 10 güne düşürülecek.

ÖNCEKİ HABERLER
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS açıklaması
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS açıklaması
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Halk TV'nin sahibi Mahiroğlu'nun Çanakkale Assos'taki kaçak iş yeri açılışına CHP tam kadro katıldı
Halk TV'nin sahibi Mahiroğlu'nun Çanakkale Assos'taki kaçak iş yeri açılışına CHP tam kadro katıldı
İngiltere'de bir otobüs durağında Savunma Bakanlığına ait gizli belgeler bulundu
İngiltere'de bir otobüs durağında Savunma Bakanlığına ait gizli belgeler bulundu
Türksat 5A tüm dünyaya hizmet vermeye başlayacak
Türksat 5A tüm dünyaya hizmet vermeye başlayacak
'Lüksün ötesi' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı
'Lüksün ötesi' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı
Osmaniye'de orman yangını evlere varmadan son anda söndürüldü
Osmaniye'de orman yangını evlere varmadan son anda söndürüldü
Mardin’de üreticilere 38.5 milyon lira hibe verilecek
Mardin’de üreticilere 38.5 milyon lira hibe verilecek
Marmaris'te çekek yerindeki 4 yat yandı
Marmaris'te çekek yerindeki 4 yat yandı
Melek İpek yeni bir hayat için ter döktü YKS sınavına girdi
Melek İpek yeni bir hayat için ter döktü YKS sınavına girdi
Yorumlar