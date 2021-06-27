Halk TV'nin sahibi Mahiroğlu'nun Çanakkale Assos'taki kaçak iş yeri açılışına CHP tam kadro katıldı

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroglu'nun Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki sit alanı olarak kabul edilen kıyı kenar çizgisi ihlal edilmiş kaçak iş yerinin açılışına başta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel başkan yardımcılarından Veli Ağababa, Muharrem Erkek, Seyit Torun olmak pek çok CHP'li katıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos'ta 'sit alanı olarak kabul edilen kıyı kenar çizgisi ihlal edilmiş, yapı kayıt belgesindeki bina yakılıp kaçak bina yapılmış ve inşaat mühürlenmiş ama mühür kırılmış' kaçak işletmenin açılışına katılarak yeni bir skandala imza attı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun iş yerinin açılışına başta CHP genel başkan yardımcılarından Veli Ağababa, Muharrem Erkek, Seyit Torun olmak pek çok CHP'li katıldı.

Açılışı sosyal medya hesabından paylaşan CHP Meclis Üyesi Tahsin Tarhan, "Genel başkan yardımcılarımız, PM üyelerimiz ve milletvekili arkadaşlarımla birlikte Ayvacık Assos'ta Sayın Cafer Mahiroğlu'nun Select Et ve Balık Restaurant'ının açılışını gerçekleştirdik. Bölgeye ve çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını dileriz" açıklamasında bulundu.

"Utanmadınız mı bu ne cesaret?" Açılışı paylaşan Tarhan'a sert tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Sorsan hak, hukuk, adalet! Bir işiniz de doğru olsun! Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu, Assos'ta iş yeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro! Ama yer kaçak, yıkılacak. Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş. Mühür fekkinden ceza davasına konu. Utanmadınız da bu cesaret ne?" paylaşımında bulundu.

Kimler katıldı?

Veli Ağababa (CHP Gn.Bsk.Yrd.)

Muharrem Erkek (CHP Gn.Bsk.Yrd.)

Seyit Torun (CHP Gn.Bsk.Yrd.)

Tahsin Tarhan (CHP PM Üyesi)

Ali Mahir Başarır (CHP Mersin Mv.)

Mahmut Tanal (CHP İstanbul Mv.)

Ensar Aytekin (CHP Balıkesir Mv.)

Tahsin Tarhan (CHP Kocaeli Mv.)

Ülgür Gökhan (Çanakkale Bld.Bşk.)

Mesut Bayram (Ayvacık Bld.Bşk.)

Mustafa Özacar (Gelibolu Bld.Bşk.)

Hakan Can (Bozcada Bld.Bşk.)

Erdal Doğan (Çardak Bld.Bşk.)

(Haber7)