Deutsche Welle ve BBC'den Kanal İstanbul provokasyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği asrın projesi Kanal İstanbul'da tarihi bir gün yaşandı. Temel atma törenine katılan Alman medya kuruluşu Deutsche Welle ve İngiliz medya kuruluşu BBC ise provokasyona imza attı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği ve 2011'de duyurusunu yaptığı Kanal İstanbul için ilk köprünün temeli atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığından itibaren 'rüyası' olduğunu belirttiği ve başbakan iken 27 Nisan 2011'de 'çılgın proje' olarak kamuoyuna duyurduğu, İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul, ilk köprünün temelinin atılmasıyla fiilen hayata geçirilmeye başlanacak.