İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'nin 'zorbalık' iddiasına yanıt

Taksim'de izinsiz yürüyüşte gazetecinin gözaltına alınması olayına ilişkin İçişleri Bakanlığı yardımcıları açıklama yaptı. Bakan Süleyman Soylu da açıklamaları retweet yaptı.

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İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları dün İstanbul Taksim'de gerçekleştirilen izinsiz gösteride taşkınlık yapanlara polisin müdahalesine olayını CHP'nin zorbalık olarak değerlendirmesine cevap verdi.

CHP dünkü olayda bir gazetecinin gözaltına alınmasına "zorbalık" diyerek eleştirmişti. Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy "İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir" sözleriyle savundu.

Bakan Süleyman Soylu da retweet yaptı

Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Muhterem İnce CHP'ye sosyal medyadan yanıt verdiler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da retweetleyerek destekledi.

Polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir

Ersoy, CHP'nin Bülent Kılıç'ın fotoğrafını paylaştığı tweeti alıntılayarak, "İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir. Esas zorbalık, toplumda iktidara tepki uyandırmak adına, hiçbir sınır tanımadan kurumlarımıza fütursuzca, her türlü yalana sarılarak saldırıp sonrasında özür dileyecek erdemi gösterememektir." dedi.

Muhterem İnce: Kınıyoruz

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhterem İnce "Kanuna, hukuka vandallıkla direnenleri değil, kanunu uygulama sorumluluğunu yerine getiren polisimizi zorbalıkla itham eden bu hukuk dışı zihniyeti kınıyoruz." dedi

İsmail Çataklı: Kınıyoruz

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da "Asıl biz vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan polisimize “zorba” diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz."