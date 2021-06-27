İngiltere'de bir otobüs durağında Savunma Bakanlığına ait gizli belgeler bulundu

İngiltere'de bir otobüs durağında İngiliz ordusuyla ilgili ayrıntı bilgilerin ve Afganistan'da olası bir İngiliz askeri varlığına ilişkin planların yer aldığı Savunma Bakanlığına ait gizli belgeler bulundu.

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İngiltere basınında yer alan haberlere göre; bir vatandaş, 22 Haziran Salı günü İngiltere'nin Kent şehrindeki bir otobüs durağının arkasındaki ıslak bir yığında Savunma Bakanlığına ait yaklaşık 50 sayfalık gizli bilgi içeren belge buldu.

İsmini vermek istemeyen bu kişi, içeriğin hassaslığını fark edince BBC'ye başvurdu.

Elektronik posta ve PowerPoint sunumlarından oluşan söz konusu belgelerde İngiliz savaş gemisi HMS Defender ve orduyla ilgili gizli bilgilerin yanı sıra Afganistan'da ABD liderliğindeki NATO operasyonu sona erdikten sonra burada olası bir İngiliz askeri varlığına ilişkin planlara ait detaylar da yer alıyor.

Belgelerde ayrıca 23 Haziran'da Rus uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisi HMS Defender'a uyarı ateşi açması ve iki ülke arasında yaşanan diplomatik krize ait gizli belgeler de bulunuyor.