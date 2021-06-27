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Mardin’de üreticilere 38.5 milyon lira hibe verilecek

Mardin’de üreticilere 38.5 milyon lira hibe verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen kırsal kalkınma destekleri kapsamında Mardin’de bu yıl 2’si alt yapı projesi, 30’u ekonomik yatırımlar olmak üzere toplamda 32 projeye hibe sağlanacak.

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Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesine Dair Hibe Programından yararlanmak üzere müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerce yapılan proje başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırıldı.

Toplam 38.5 milyon lira hibe desteği 

Proje kapsamında Mardin’den 32 proje üreticisine hibe desteği verilecek. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2020-2021 başvuru döneminde yapılan başvurulardan merkez değerlendirme komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde altyapı yatırımları konusunda 2. Ekonomik Yatırımlar konusunda 30 proje kabul edilirken, Mardin’deki yatırımcılara toplam 38 milyon 535 bin lira hibe tahsis edildi.

14 yılda Mardin'e 367 projeye yaklaşık 165 milyon lira hibe desteği verildi 

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında son 14 yılda Mardin’de 367 projeye yaklaşık olarak 165 milyon lira hibe desteği verildiği kaydedildi.

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