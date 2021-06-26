'Lüksün ötesi' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

Dünyada tüketici beklentilerinin değişimi, salgın etkisi, konfor anlayışının artması gibi etkenlerle lüksün de tanımı artık değişti. Bundan 20-30 yıl önce merkezi bölgelerde yeni bir bina lüks olmaya yeterli iken günümüzde tüketiciler artık yeni ve lüks kavramları ile de yetinmeyip kendilerine 'lüksün ötesinde' daha güçlü argümanlar sunulmasını istiyor.

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DAP Yapı da bu beklentileri görerek 'lüksün ötesinde' tasarladığı yeni konseptini Nişantaşı'na getiriyor. Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olarak sanatın, modanın, lüksün merkezi konumunda olan Nişantaşı'nda 'lüksün ötesinde' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru projesini ve bir evi 'lüksün ötesinde' yapan 5 kriter ise şu şekilde:

1 - Şehrin merkezinde dünyaca ünlü ve köklü bir semtte yer alması

Nişantaşı Koru projesi, iki kıtayı birbirine bağlayan dünya başkenti İstanbul'un merkezinde, şehir dışından ya da yurtdışında gelenlerin bile mutlaka ziyaret etmeden dönmediği dünyanın en köklü ve prestijli semtlerinden Nişantaşı'nda yer alıyor. Lokasyon olarak Amerikan Hastanesi ile Ihlamur Kasrı arasında yer alan proje, dünyanın önde gelen lüks ve prestijli markalarının yer aldığı Abdi İpekçi Caddesi'ne 650 metre, City's Alışveriş Merkezi'ne ise 300 metre mesafede bulunuyor. Bu anlamda Hermes, Louis Vuitton, Prada ve Gucci gibi lüksün zirvesindeki markalara da deyim yerindeyse 'kapı komşusu' konumunda.

Uluslararası gayrimenkul firması Cushman&Wakefield'in 65 ülkenin 330 alışveriş caddesini sıraladığı araştırmada ilk 10'da yer alan Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi, San Francisco'daki Union Square ve New York'taki 5. Cadde'yle aynı kategoride yer alıyor.

2 - Eşine az rastlanır sınırlı sayıda bir yapıya sahip olması

Mücevher gibi eşine az rastlanır, sınırlı sayıda kişinin sahibi olabileceği bir proje olan Nişantaşı Koru, 25 dönüm arazi üzerinde sadece 160 seçkin kişiyi ayrıcalıklı bir yaşamla buluşturuyor. Bahçe villa konforunu Nişantaşı'nda şehrin kalbine ilk defa taşıyan projede dairelere bina girişi ile birlikte bahçeden de girilebilirken teras villalarda ise mimaride doğanın iyileştirici gücü ön plana çıkarılıyor.

3 - Lüks tekne mantığıyla tasarlanmış kişiye özel konut seçenekleri olması

Tüketicilerin lüks beklentilerini yeniden tanımlayan Nişantaşı Koru projesinin en önemli ayrıcalıklarından biri yüksek tavanlar, geniş teras ve bahçeler, geniş salonlar, geniş ve konforlu odalar ve mutfaklar… Lüks tekne mantığıyla tasarlanan Nişantaşı Koru'da 6. katta dairenize özel İstanbul Boğazı manzaralı sonsuzluk havuzları, 8 metreye varan tavan yükseklikleri, bahçe villa ve teras villa konsepti ile daire büyüklüğünde teraslar hayatınızı genişletiyor. Nişantaşı'nın dokusuna uyacak, insanın içini açacak mimari detaylar içeren proje, geniş ve ferah yaşam alanları yanında kişiye özel son derece seçkin hizmetleri lüksle harmanlayarak sunuyor.

4 - Bir miras gibi babadan oğula geçecek bulunduğu şehre değer katacak kıymetli bir sanat eseri niteliğinde olması

Proje geliştirdiği bölgelerin karakteristiğine uygun yenilikçi projelere imza atan Dap Yapı, her detayın titizlikle düşünüldüğü Nişantaşı Koru projesinde lüksü yeniden tanımlayan ayrıcalıklarıyla nesilden nesile miras kalacak kadar değerli bir proje sunuyor.

5 Elbette sağlıklı ev kriterleri

Dap Yapı, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle birlikte Çekmeköy'de 58 bin 300, Nişantaşı'nda 18 bin kişilik hedef kitlenin beklentilerini dinleyerek Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde tescillenmiş 'sağlıklı ev' konseptini geliştirdi. 'Sağlıklı ev' konseptinin ilkini Çekmeköy Ormanköy projesiyle gerçekleştiren DAP Yapı, aynı konsepti şimdi Nişantaşı'na taşıdı. Başta Ihlamur Kasrı olmak üzere komşusu olunan 60 bin metrekare alana sahip adeta küçük bir orman olan koru alanından gelen bol oksijen sayesinde şehrin merkezinde zinde ve konforlu bir yaşam sunacak.

Bir evin sağlıklı olması için 5 kriteri karşılaması gerekiyor: 1- Birincisi yüksek katlı olmayacak. İhtiyaç duyulduğu anda yürüyecek çıkılabilecek yükseklikteki evlere sağlıklı ev diyoruz. 2- İkincisi balkon, teras ve bahçe… Sağlıklı evler bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip olmalı. Nişantaşı projemizi tamamen bir 'villa bahçe' ve kişiye özel detayların düşünüldüğü 'lüks tekne' mantığıyla tasarladık. 3- Üçüncüsü ise orman, koru ve yeşil alan... Yapılan çalışmalar gösteriyor yeşillikler içinde yapılan spor aktiviteleri kronik hastalıklara da iyi geliyor. Biz bu anlamda tamamen 'orman içi' mantığıyla Nişantaşı'nın en yeşil projesini hayata geçiriyoruz. 4- Dördüncüsü ise havalandırma sistemi… Bu açıdan bakıldığında 'sağlıklı ev' dediğinizde her dairenin havalandırma sisteminin korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun olarak tasarlanması ve kesinlikle birbirinden 'bağımsız' olması ve doğal havalandırma olması gerekiyor. 5- Beşinci ve son kriter ise en son deprem yönetmeliğine göre inşa ediliyor olması...

'Sağlıklı ev' konseptinin en önemli kriterlerinden biri olan deprem konusuna dikkat çeken DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "DAP Yapı'nın bundan önce hayata geçirdiği tüm projelerde olduğu gibi Nişantaşı'nda da bir numaralı önceliğimiz deprem güvenliği" ifadelerini kullandı.

Nişantaşı'ndaki mevcut konut stokunun ortalama yaşının 50 ila 60 yıl arasında değiştiğine dikkat çeken Ziya Yılmaz, "Depremden korunmanın bir numaralı koşulu en son güncellenen deprem yönetmeliklerine uygun güvenli binalarda yaşamak. Nişantaşı Koru projemizde çevre dostu ve Nişantaşı dokusuna yaraşır, deprem güvenlikli yapılar geliştiriyoruz. Özetle; malzeme, statik ve çözüm anlamında depreme karşı dünyanın en son teknolojilerini kullanarak geliştirdiğimiz bir proje" şeklinde konuştu.

Mimarisi ve tasarımı ile yıllar boyunca değer kazanacak bir proje geliştirdiklerini belirten DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "İlk günden beri yatırım yaptığımız bölgelere değer katma vizyonuyla hareket eden bir geliştirici olarak, örnek projeler geliştirdik. Yaptığımız iş aslında küçük kum tanelerinden büyük sanat eserleri yapmak. Nişantaşı Koru projesiyle de bu anlamda nesilden nesile miras olarak bırakılan, dünyada parmakla gösterilecek ve yıllar boyunca değerini koruyacak bir eser geliştirdik. DAP Yapı'nın yenilikçi vizyonuyla Emlak Konut güvencesinin birleşimi olan bu proje, iki kıtayı birbirine bağlayan dünya başkenti İstanbul'umuzun gözbebeği Nişantaşı'nda 50 yıl sonra bile değerine değer katacak mücevher kadar kıymetli bir eser olacak" ifadelerini kullandı.