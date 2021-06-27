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İstanbul'da son durumu Vali Ali Yerlikaya paylaştı 8 milyon oldu

İstanbul'da son durumu Vali Ali Yerlikaya paylaştı 8 milyon oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte dün itibarıyla toplamda 8 milyon 601 bin 541 doz aşı yapıldığını bildirdi.

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Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kovid-19 salgınına karşı İstanbul'da gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.

İstanbul'da aşı seferberliğinin devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, "26 Haziran itibarıyla 1. doz: 6 milyon 179 bin 072, 2. doz: 2 milyon 422 bin 469 toplamda 8 milyon 601 bin 541 doz aşı yapıldı. 18 yaş üstü hedef nüfusumuz 11 milyon 651 bin 325. Yüzde 53'e ulaştık." bilgisini verdi.

Yerlikaya, "Bu yüzdeyi hızla yukarı çıkarmamız için haydi aşıya." çağrısında bulundu.

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