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Marmaris orman yangınına giden itfaiye otomobille çarpıştı yaralılar var

Marmaris orman yangınına giden itfaiye otomobille çarpıştı yaralılar var

Marmaris'teki orman yangınına müdahaleye giden itfaiye aracı otomobille çarpıştı: 5 yaralı

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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale için giden Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracının otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Merkez ilçe Menteşe'den Marmaris'teki orman yangınına müdahale etmek amacıyla yola çıkan itfaiye araçlarından birisi, Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta 34 SG 7789 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada itfaiye aracı kaldırıma çıkarken otomobil metrelerce sürüklendi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 3 itfaiye eri ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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