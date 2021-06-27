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LGS sonuçları 2021 ne zaman açıklanır geri sayım

LGS sonuçları 2021 ne zaman açıklanır geri sayım

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Binlerce lise adayının gözü MEB'de... Sonuçların erken açıklanma ihtimaline karşı öğrenciler sürekli olarak "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Hangi gün açıklanıyor?" diye soruyor.

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İlköğretimden ortaöğretime geçiş için bütün bir sene hazırlanan ve 6 Haziran Pazar günü gerçekleşen LGS sınavına giren öğrenciler, 2021 LGS sonuç tarihini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuç tarihi MEB tarafından sınav takvimiyle duyurulmuştu. 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...

 MEB tarihi açıklamıştı fakat net tarih konusunda emin olmak isteyenler "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Hangi gün açıklanıyor?" diye soruyor.

LGS sonuçları ne zaman açıklamacak:  
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021 takvimine göre Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak.

LGS tercihleri ne zaman: 
LGS sonuçlarının 30 Haziran'da ilan edilmesiyle birlikte aynı gün tercih kılavuzu da yayımlanacak ve tercihler de başlamış olacak.

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