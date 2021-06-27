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İki ayrı koldan saldırı hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

İki ayrı koldan saldırı hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı iki ayrı bölgede saldırı hazırlığındaki PKK/YPG üyesi teröristlerin yakalandığını duyurdu.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan toplam 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; ikisi Barış Pınarı bölgesinde, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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