Ünlü müzisyen Astrazeneca aşısı sonrası hayatını kaybedince aşılar tartışılıyor

Astrazeneca aşısı olduktan 2 hafta sonra beyin kanaması geçiren şarkıcı bu aşıyı bir kez daha gündeme getirdi.

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İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan koronavirüs (Kovid-19) aşısı AstraZeneca son dönemde yan etki ve ölüm haberleri ile gündemde. Aşı olduktan 2 hafta sonra beyin kanaması geçiren şarkıcı bu aşıyı bir kez daha gündeme getirdi.

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan virüs on milyonlarca kişiye bulaştı ve dünyagenelinde 4 milyona yakın insanın hayatına mal oldu.

Salgın nedeniyle bilim dünyası da neredeyse tüm mesaisini pandemiye çözüm bulmaya ayırmış durumda. Dünya genelinde binlerce bilim insanı ve kuruluş pandemiye son vermek için pek çok araştırmaya imza attı ve atmaya devam ediyor.

Bunun meyvelerini ise almaya başladık. Virüs ile mücadelede kilit öneme sahip pek çok aşı geliştirildi. Küresel aşılamada 3 milyar dozu geride bırakmaya hazırlanan dünya tabiri caizse tünelin ucundaki ışığı gördü.

Ancak aşılar ile ilgili tartışmalar bir türlü bitmiyor. Özellikle İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan Kovid-19 aşısı AstraZeneca son dönemde ölüm ve yan etki haberleri ile gündemde.

İngiltere'den gelen son habere göre, bir kişi daha aşı olduktan sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Üstelik bu isim ülkenin yakından tanıdığı bir sima.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Zion olarak bilinen rock müzisyeni AstraZeneca aşısı olduktan iki hafta sonra beyin kanamasından hayatını kaybetti.