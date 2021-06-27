Hakan Bayrakçı'dan muhalefete sert Kanal İstanbul tepkisi!

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, muhalefetin, iktidarın Kanal İstanbul gibi projelerine "yaptırmayacağız" tepkisinin seçmen nezdinde kaybettireceğini söyledi.

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CNN Türk'te 'Ne Oluyor?' programına katılan Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Kanal İstanbul'a karşı çıkan muhalefet partileriyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefetin 'yaptırmayacağız' ısrarının seçmen açısından kaybettiren bir tavır olduğunu kaydeden Bayrakçı şunları söyledi:

'Bu zihniyetin nesini konuşacağız?'

''Bugün İstanbul’da 4 tane geçit var. Bu dört geçit Asya ile Avrupa’yı bağlıyor. Şu anda bunların birisi olmasa bile İstanbul trafiği kitlenir. 4 tane olduğu halde kitleniyor. Bir tanesine bile itiraz eden zihniyetin nesini konuşacağız burada?

Seçmen her şeyi görüyor, daha birinci köprü itiraz edilmişti, o köprü olmasa İstanbul perişan olurdu.''