BIST 1.392
DOLAR 8,76
EURO 10,47
ALTIN 502,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Meteoroloji uyardı üç şehir için sağanak bekleniyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji uyardı üç şehir için sağanak bekleniyor

Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken üç şehir için sağanak uyarısı yapıldı.

Abone ol

Marmara Bölgesi'nde, Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik görülmeyeceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağışla beraber yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kalem suresi okunuşu Arapça Diyanet sınav duası anlamı
Kalem suresi okunuşu Arapça Diyanet sınav duası anlamı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Sınava girerken okunacak dua Diyanet sınav duası okunuşu
Sınava girerken okunacak dua Diyanet sınav duası okunuşu
Denizlerin canavarı balon balığından her bir tane yakalayana 5 Lira
Denizlerin canavarı balon balığından her bir tane yakalayana 5 Lira
Siirt Valiliği: Göçmenlerin olduğu kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 ölü 12 yaralı var
Siirt Valiliği: Göçmenlerin olduğu kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 ölü 12 yaralı var
YKS ne zaman başlıyor kaç saat sürüyor YKS sınav günü 2021
YKS ne zaman başlıyor kaç saat sürüyor YKS sınav günü 2021
Maske ve aşı için kötü haber geldi DSÖ Delta için uyardı
Maske ve aşı için kötü haber geldi DSÖ Delta için uyardı
Azerbaycan Savunma Bakanı: Türk ordusu dünyanın en güçlü ordularından biri
Azerbaycan Savunma Bakanı: Türk ordusu dünyanın en güçlü ordularından biri
Kanada’da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma gecesi düzenlendi
Kanada’da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma gecesi düzenlendi
Selçuk Tektaş eşi kiminle evli kaç çocuğu var?
Selçuk Tektaş eşi kiminle evli kaç çocuğu var?
Yorumlar