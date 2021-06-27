Maske ve aşı için kötü haber geldi DSÖ Delta için uyardı

Delta varyantı dünyayı panikletmeye devam ediyor. DSÖ iki doz aşı olanları dahi uyararak maske çıkarmamasını söyledi.Abone ol
İlk olarak Hindistan’da görülen ve Delta varyantı olarak da bilinen mutasyona uğramış corona virüsü korku ve endişe yaratmaya devam ediyor.
Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, Delta mutasyonuna karşı dikkatli olunması uyarısını yinelerken bu varyantın orijinal Covid-19’da çok daha hızlı yayıldığını duyurdu.
İki doz aşı olan güvende hissetmesin
DSÖ’nün ilaç ve sağlık ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Marangela Simao bir açıklama yaptı… CNBC’de yer alan haberde Dr. Simao, “İnsanlar iki doz aşı oldukları için kendilerini güvende hissetmemeliler. İki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler” dedi.
Dr. Simao, “Aşı tek başına koruma sağlamıyor. İnsanların sürekli maske takması ve havalandırılmış ortamlarda bulunması gerekiyor. El temizliğine önem verilmeye ve sosyal mesafeye devam edilmeli. Kalabalıklardan uzak durulmalı çünkü iki doz aşı olsalar da insanlar hastalığı bulaştırabilir” ifadesini kullandı.
Çocuklar için risk var
Uzmanla Delta varyantının çocuklar arasındaki bulaşma oranı ile ilgili uyarıyor. İskoçya'da yapılan bir araştırma; Delta vakalarının daha çok genç yaş gruplarında bulunduğunu tespit ederken, Birleşik Krallık'ta yapılan başka bir araştırma da corona virüsü enfeksiyonlarının artık 5 ila 12 yaş arası çocuklar ve 18 ila 24 yaş arasındaki genç yetişkinler arasında 65 yaşından büyüklere göre beş kat daha yaygın olduğunu buldu.