Ankara'da yanan otomobili 112 çalışanı söndürdü

Ankara'da park halindeyken alev alan otomobili, görevden dönen 112 Acil Sağlık görevlisi Osman Yorulmaz yangın söndürme tüpüyle söndürdü.Abone ol
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nasuhpasa Mahallesi Şehit Hulki Beydili Kavşağında, bir otomobil park halindeyken yanmaya başladı.
Ambulansın yangın tüpüyle yangını söndürdü
O sırada görevden dönen 112 Acil Sağlık görevlisi Osman Yorulmaz, müdahale etti. Yorulmaz, ambulanstan aldığı yangın tüpüyle yanan otomobili söndürmeyi başardı.
Yorulmaz'ın yangına müdahale anları, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.