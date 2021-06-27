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Ankara'da yanan otomobili 112 çalışanı söndürdü

Ankara'da yanan otomobili 112 çalışanı söndürdü

Ankara'da park halindeyken alev alan otomobili, görevden dönen 112 Acil Sağlık görevlisi Osman Yorulmaz yangın söndürme tüpüyle söndürdü.

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nasuhpasa Mahallesi Şehit Hulki Beydili Kavşağında, bir otomobil park halindeyken yanmaya başladı.

Ambulansın yangın tüpüyle yangını söndürdü 

O sırada görevden dönen 112 Acil Sağlık görevlisi Osman Yorulmaz, müdahale etti. Yorulmaz, ambulanstan aldığı yangın tüpüyle yanan otomobili söndürmeyi başardı.

Yorulmaz'ın yangına müdahale anları, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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