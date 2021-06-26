BIST 1.392
DOLAR 8,76
EURO 10,47
ALTIN 502,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

ADANA'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazada can kaybı kaçınılmaz oldu. Elektrikli bisikletin sürücüsü İbrahim El Mübarek olay yerinde hayatını kaybederken 3 kadın yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan K. (33) yönetimindeki 80 ACN 878 plakalı hafif ticari araç, İbrahim El Mübarek'in kullandığı 01 MA 7045 plakalı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mübarek ve bisikletteki 3 kadın yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü İbrahim El Mübarek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 3 kadın ise olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Cihan K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Ece'den Aziz Yıldırım'a: Siz İsmail Köybaşı'nı aldınız
Ali Ece'den Aziz Yıldırım'a: Siz İsmail Köybaşı'nı aldınız
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı Müslüman Sajid Javid oldu
İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı Müslüman Sajid Javid oldu
ABD'de sıcak hava balonu yere çakıldı: Pilot dahil 4 ölü
ABD'de sıcak hava balonu yere çakıldı: Pilot dahil 4 ölü
Türkiye'de son pazar kısıtlaması saat 22:00 itibarıyla başladı
Türkiye'de son pazar kısıtlaması saat 22:00 itibarıyla başladı
Sabah başladığı işte akşam öldü! Antalya'da yakınlarını kahreden olay
Sabah başladığı işte akşam öldü! Antalya'da yakınlarını kahreden olay
EURO 2020'de Galler'i 4-0 yenen Danimarka ilk çeyrek finalist oldu
EURO 2020'de Galler'i 4-0 yenen Danimarka ilk çeyrek finalist oldu
Danışmanıyla aşkı ifşa olmuştu! İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock istifa etti
Danışmanıyla aşkı ifşa olmuştu! İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock istifa etti
Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları esnetildi: Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı
Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları esnetildi: Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı
Giresun'da etkili sağanak sonrası dere taştı: Yollar çamurla kaplandı
Giresun'da etkili sağanak sonrası dere taştı: Yollar çamurla kaplandı
Yorumlar