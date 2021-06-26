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Beşiktaş 21'lik yıldızı Galatasaray'a kaptırdı! Barış Alper Yılmaz, Aslan oluyor

Beşiktaş 21'lik yıldızı Galatasaray'a kaptırdı! Barış Alper Yılmaz, Aslan oluyor

Galatasaray, Keçiörengücü forması giyen 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz transferini noktaladı. İki kulüp, prensipte anlaşma sağladı.

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Galatasaray , Ankara Keçiörengücü forması giyen 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz transferini noktaladı. Ümit Milli Takım forması da giyen genç oyuncu için iki kulüp arasında anlaşma sağlandı.

Aslında önce...
Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu transfere ilişkin, "Barış Alper için Galatasaray ile anlaşmaya vardık. Aslında ilk önce Beşiktaş çok ilgilendi. Rizespor da aradı. 1 hafta önce Ahmet Ağaoğlu aramıştı ama sonrasında dönüş olmadı. Pazartesi günü Galatasaray ile anlaşma imzalayacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray son olarak 1,5 milyon Euro + 1 oyuncu teklifinde bulunmuştu. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Barış Alper Yılmaz geçen sezon 1.Lig'de 34 maça çıktı ve 8 gol atıp 4 asist yaptı.

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