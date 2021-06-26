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İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi 3 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi 3 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonu kapsamında Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıklarken 3 örgüt mensubunun da teslim olduğunu paylaştı.

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İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Bakanlık, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 3 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 89’a yükseldi.

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