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Danilo Zanna'nın restoranı nerede Danilo Şef'in restoranı var mı?

Danilo Zanna'nın restoranı nerede Danilo Şef'in restoranı var mı?

Masterchef'in en sempatik jürisi Danilo Zanna'nın hayatı ve Türk eşi Tuğçe Altınbilek sık sık ekran başındakiler tarafından merak ediliyor. Peki 39 yaşındaki Danilo Şef'in restoranı var mı, Danilo Zanna'nın restoranı nerede?

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İtalyan Şef Danino Zanna, Masterchef'in en sempatik isimlerinden biri. 4 sezondur Masterchef'te jürilik yapan İtalyan şef Danilo Zanna, Gupse Özay'ın Görümce filmdende ve Elin Oğlu yarışmasında boy göstermiş ve Türk halkının sempatisini kazanmıştı. Seyahat amacıyla geldiği Türkiye'de aşkı bulan ve 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile tanışan Danino Şef'in bir de oğlu var. 

Her fırsatta Türkiye aşığı olduğunu söyleyen ve Türkiye bana hem aş hem de eş verdi diyen İtalyan Şef Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu.

Danilo Zanna'nın henüz bir restoranı yok, fakat yakın zamanda bir restoran açacağı konuşuluyor

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı. 

Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi projelerin içerisinde yer aldı. "Bir İtalyan, bir Hollandalı... 20 şehir, 20 farklı AB projesi" sloganıyla yola çıkan Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler programında Wilco van Herpen ile birlikte Türkiye'nin farklı illerini gezdi.

Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin 2013 doğumlu Zeno Tibet adında bir oğlu var. 2019 yılından itibaren MasterChef Türkiye'nin jüri üyeliğini üstlenen Danilo Zanna, oğlu ve eşiyle çekildiği fotoğrafları sık sık sosyal medyadan paylaşıyor. 

Danilo Zanna'nın eşi kimdir: Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Danilo Zanna, bir çocuk babasıdır. Zanna, verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye’ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay’a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin’in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul’da yaşamaya devam ettik"

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