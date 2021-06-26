Gaziantep'te toplam yatırım bedeli 55 milyon lira olan 8 projenin açılışı yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İpekyolu Kalkınma Ajansı eliyle üreticilerden çiftçilere, turizmcilerden girişimci kadınlara kadar birçok paydaşı ilgilendiren ve 55 milyon lira yatırım bedeli olan sekiz projenin resmi açılışını yaptı.

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Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’i geçen yıl Gaziantep'te düzenlediklerini ve aynı gün toplu açılışlar yaptıklarını anımsattı.

Bugün açılışı gerçekleştirilecek yatırımların, bölgeye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Varank, "Üreticisinden çiftçisine, turizmcisinden cesur girişimci kadınlarına kadar birçok paydaşımızı ilgilendiren 55 milyon lira yatırım bedeli olan sekiz değerli projenin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Varank, Kovid-19 ile mücadele döneminde de yatırımlardan taviz vermediklerine dikkati çekerek, vatandaşların sağlık güvencesini sağlamanın yanında refahını koruyabilmek adına da çalıştıklarını anlattı.

Bu dönemde 661 milyar lirayı bulan hibe ve destek paketlerini devreye aldıklarını dile getiren Varank, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki yüzde 7 büyümesiyle G-20 ülkeleri arasında en çok büyüyen ikinci ülke olduğunu, üretim cephesinde de önemli başarılara imza atıldığını vurguladı.

Varank, sanayi üretimindeki güçlü performansın istihdama da yansımasından memnun olduklarını ifade ederek, nisanda sanayi sektörü kayıtlı istihdamının toplamda 4 milyon 700 bine dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

Bu başarıların mimarlarının salgın döneminde bile yatırım iştahını kaybetmeyen, üretimden geri durmayan sanayiciler ve emekçiler olduğunu söyleyen Varank, bunları yeterli görmediklerini, Türkiye’nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı gündemini diri tutmaya devam edeceklerini belirtti.

"AK Parti, siyaseti sahada yapar"

Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta Gaziantep'te CHP'li belediye başkanlarıyla bir çalıştay yaptığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, CHP'li belediye başkanlarının Gaziantep'in belediyeciliğinden, Fatma Şahin başkanımızın hizmetlerinden öğrenecekleri çok şey var. İnşallah buradan bir şeyler öğrenip geri dönmüşlerdir. Buradayken, Kılıçdaroğlu bir sosyal medya paylaşımı yapmış. 'Gaziantep esnafını iktidardan kimse ziyaret etmiyormuş.' Gaziantepli esnafımız nazik insanlar, misafire saygısızlık etmemişler. Kılıçdaroğlu'nun da misafir olduğunu bilip, ona göre muamele etmişler. Ama Antepliler gayet iyi biliyor, vekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, il başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız her gün sokaktalar. Bizim adeta rutinimiz AK Parti olarak sahada olmak. Çünkü AK Parti, siyaseti sahada yapar. Bu beyefendiler gibi kurgu ziyaretlerle, aforizmalarla, sosyal medya pozlarıyla siyaset yapmaz."

Dün Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yaptıkları açılışlardan bahseden Varank, yarın da Şanlıurfa'da çeşitli açılışlar gerçekleştireceklerini, bölgeyi "Mezopotamya" markasıyla bir turizm destinasyonu haline getirecek projenin tanıtımını yapacaklarını dile getirdi.

- "Lisanslı depoculuk projelerini destekliyoruz"

Varank, bugün ilde sekiz farklı projenin açılışını yaptıklarını belirterek, bunlardan ilkinin Antep Fıstığı Lisanslı Deposu olduğunu bildirdi.

Bakanlık olarak farklı illerde lisanslı depoculuk projelerine destekler sağladıklarından söz eden Varank, şunları kaydetti:

"Gaziantep Ticaret Borsası ile birlikte burada inşa ettiğimiz Antep Fıstığı Lisanslı Deposu sayesinde bölgede 200 bin kişiye ekmek kapısı olan Antep fıstığını, çiftçinin hakkını koruyacak şekilde depolayacağız. 10 bin ton kapasiteli Türkiye'nin en modern ve en büyük lisanslı depoculuk işletmesi sayesinde serbest piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önüne geçilecek. Çiftçiler ellerindeki elektronik ürün senedini teminat göstererek ticaret yapabilecek. 14 milyon liralık bu güzel yatırımın bölge çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Varank, ikinci açılışın yaklaşık 5,5 milyon liralık yatırıma sahip Tarım Okulu ve Meyve Sebze İşleme Tesisi olduğunu belirterek, daha önce sosyal medya hesabından proje ilişkin paylaşımda bulunduğunu hatırlattı. Bakan Varank, projeyle organik tarımın yaygınlaştırılması, sağlıklı, kaliteli ve katma değeri yüksek tarım ürünlerinin üretilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Bu ürünlerin işlenerek pazarlanmasının varılacak nihai nokta olduğunu ifade eden Varank, "Projede kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Tesiste günlük 600 kilogram yaş meyveden 60 kilogram kuru meyve elde ediliyor. 25 dekarı kapalı, 25 dekarı açık sera olmak üzere 50 dekarlık alanda üretim çalışmaları devam ediyor." bilgisini paylaştı.

- "Tüm bölgeye hizmet verecek"

Varank, girişimcilere, küçük işletmelere, sanayicilere seviye atlatacak altyapıları Gaziantep'e kazandırdıklarına işaret ederek, üçüncü olarak Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi'nin açılışını yaptıklarını söyledi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin bu merkezinde özel sektörün yararlanabileceği prototip tasarımlar ve girişimcilik alanlarında faaliyetler yürütüldüğünü kaydeden Varank, "3,1 milyon liralık proje bütçesine sahip bu merkezimizde şu ana kadar yatırıma dönüşebilecek onlarca projeye danışmanlık yapıldı. İnşallah ilerleyen zamanlarda burası tüm bölgeye hizmet verecek bir yapıya dönüşecek." dedi.

Varank, resmi açılışı yapılan Gaziantep OSB Teknokenti'in şehrin teknolojik kabiliyetlerini ve kapasitesini pekiştireceğini vurgulayarak, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Gaziantep OSB'nin ortaklığındaki bu teknokentimizin hizmete alınan 2 bloku yaklaşık 7,5 milyon liralık yatırımla tamamlandı. İlk geçici kabuller martta yapıldı. Şu anda yoğun bir talep var, firmalarımıza ellerini çabuk tutmaları çağrısında bulunuyorum. Yeni yapılacak bloklara da Bakanlık olarak katkı sağlamaya hazırız." şeklinde konuştu.

Kadın Girişimci Destek Merkezi’nde de kadınlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağladıklarına işaret eden Varank, merkezde 21 işletme bulunduğunu, merkezden sağladıkları desteklerle kadın girişimcilerin firmalarının kısa sürede ihracata da başlayacaklarını bildirdi.

"Sektörü ileriye taşıyacak"

Varank, bugün açılışı yapılan altıncı tesisin Gaziantep Model Fabrika olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki işletmelerin neredeyse tamamını oluşturan KOBİ’lerimize verimlilik sağlayacak, hız kazandıracak, onları daha rekabetçi bir seviyeye taşıyacak model fabrikalardan birini Gaziantep’e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurulan model fabrika sadece Antep’e değil tüm bölge şehirlerine de hizmet edecek. 8,7 milyon lira bütçeli bu merkezde işletmelerimiz, hem yalın üretimi öğrenerek işletmelerinde uygulayacaklar hem de uluslararası değer zincirlerine daha iyi entegre olma yolunda dijitalleşmeyle ilk adımlarını atacaklar."

Gaziantep Üniversitesi ile birlikte kurulan Ayakkabı Test Laboratuvarı’nın yaklaşık 4 milyon liraya mal olduğunu aktaran Varank, merkezin şehrin ayakkabı sektörünü ileriye taşıyacağını ifade etti.

Varank, Gaziantep’in en önemli hanlarından biri olan Mecidiye Hanı’nın da restorasyon sonrası açılışını yaptıklarına değinerek, şu ifadelere yer verdi:

"İçinde sahaflar, kitap okuma alanları, geleneksel ürünlerin satış yerleri, el sanatları sergi salonları ve restoranların bulunduğu bir kültür ve sanat merkezine dönüşmüş durumda. Gaziantep’in sembol yapılarından olan bu hanı Şahinbey belediyemizin öncülüğünde restore ederek hem varlığını korumuş hem de şehrimizin turizmine katkı sağlayacak şekilde açmış olduk."

"Daha öğrenecekleri çok şey var"

Toplam bütçesi 55 milyon liraya ulaşan sekiz projenin açılışını yaptıklarını yineleyen Varank, şunları kaydetti:

"Diğer tarafta CHP’nin toplu açılışları var. Orada da 10 tane belediye başkanı bir araya gelip tek bir kreşin temelini atıyor. Toplu açılışın ne olduğunu doğru anlayamamışlar. İnşallah buradaki açılışları görerek çok şey öğrenecekler. Zaten duble yolların, köprülerin, statların, fabrikaların, havaalanlarının, altyapıların, savunmaya sanayisini bizden öğrendiler, inşallah toplu açılışları da bizden öğrenecekler."

Varank, Gaziantep'in sanayi, ihracat ve yatırım faaliyetlerine değinerek, şehrin potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu, kamu ve özel sektör tarafından yapılan yatırımların yanına yenilerini eklemek için durmadan çalışacaklarını vurguladı.

Protokol konuşmalarının ardından hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Daha sonra resmi açılışı gerçekleştirilen projeler için kurdele kesildi.