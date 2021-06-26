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MSB duyurdu: PKK'dan bombalı araçla sivillere saldırı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
MSB duyurdu: PKK'dan bombalı araçla sivillere saldırı

Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG'nin Afrin'de sivillere saldırdığını duyurdu.

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SURİYE'nin Afrin kent merkezinde bombalı aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hatay Valiliği, Suriye'nin Afrin kent merkezindeki Eşrefiye Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında bombalı aracın patladığını duyurdu. Açıklamada, 3 kişinin öldüğü, 3 kişin de yaralandığı kaydedildi. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

PKK/YPG ile mücadele sürecek

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada: "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek!"

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