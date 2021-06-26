Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Florida eyaletinde 12 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "ABD halkına ve yönetimine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD’nin Florida eyaletinde, 24 Haziran 2021 tarihinde 12 katlı bir binanın çökmesi nedeniyle ölü ve yaralılar olduğu, çok sayıda insanın enkaz altında kaldığı üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve yönetimine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.