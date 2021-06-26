Düzce'de 2 kişinin öldüğü kazada sağlık ekibi yaralıyı olay yerinde unuttu

DÜZCE’nin Yığılca ilçesinde, otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Alaattin Mert, sağlık görevlilerince unutulunca, vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Yığılca ilçesi Aydın köyü mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Ahmet Gündoğdu yönetimindeki 34 BY 6023 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Veysel Yücekaya yönetimindeki 81 S 0869 plakalı işçi servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Gündoğdu ile yanındaki Sezai Dağdelen, Emine Dağdelen, Uğur Dağdelen ile işçi servisinin şoförü Veysel Yücekaya ve araçtaki Alaattin Mert yaralandı. Araçta sıkışan Ahmet Gündoğdu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan 5 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Alaattin Mert, kaza yerinde unutulunca, vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü.

Yaralılardan Ahmet Gündoğdu ve Sezai Dağdelen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.