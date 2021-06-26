BIST 1.392
DOLAR 8,76
EURO 10,47
ALTIN 502,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Düzce'de 2 kişinin öldüğü kazada sağlık ekibi yaralıyı olay yerinde unuttu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Düzce'de 2 kişinin öldüğü kazada sağlık ekibi yaralıyı olay yerinde unuttu

DÜZCE’nin Yığılca ilçesinde, otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Alaattin Mert, sağlık görevlilerince unutulunca, vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. 

Abone ol

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yığılca ilçesi Aydın köyü mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Ahmet Gündoğdu yönetimindeki 34 BY 6023 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Veysel Yücekaya yönetimindeki 81 S 0869 plakalı işçi servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Gündoğdu ile yanındaki Sezai Dağdelen, Emine Dağdelen, Uğur Dağdelen ile işçi servisinin şoförü Veysel Yücekaya ve araçtaki Alaattin Mert yaralandı. Araçta sıkışan Ahmet Gündoğdu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan 5 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Alaattin Mert, kaza yerinde unutulunca, vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. 

Yaralılardan Ahmet Gündoğdu ve Sezai Dağdelen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gaziantep'te elinde topuklu ayakkabısı yalın ayak sınava koştu saniyeler kala...
Foto Galeri Gaziantep'te elinde topuklu ayakkabısı yalın ayak sınava koştu saniyeler kala... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TGC Veyis Ateş'i oy birliğiyle üyelikten çıkardı
TGC Veyis Ateş'i oy birliğiyle üyelikten çıkardı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı çıkan AB'ye tepki
Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı çıkan AB'ye tepki
Türk futbolunun acı kaybı! Milli futbolcu Ertan Öznur hayatını kaybetti
Türk futbolunun acı kaybı! Milli futbolcu Ertan Öznur hayatını kaybetti
Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, Milletler Ligi'nde 'Rüya Takıma' seçildi
Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, Milletler Ligi'nde 'Rüya Takıma' seçildi
Delta varyantı paniği büyüyor! Avustralya sokağa çıkma yasağı ilan etti
Delta varyantı paniği büyüyor! Avustralya sokağa çıkma yasağı ilan etti
Delta varyantı paniği büyüyor! Avustralya sokağa çıkma yasağı ilan etti
Delta varyantı paniği büyüyor! Avustralya sokağa çıkma yasağı ilan etti
YKS ilk oturumu bitti ÖSYM Başkanı'ndan flaş açıklama
YKS ilk oturumu bitti ÖSYM Başkanı'ndan flaş açıklama
YKS'ye geç kalan genç için 'aç aç' tezahüratıyla kapıları açtılar
YKS'ye geç kalan genç için 'aç aç' tezahüratıyla kapıları açtılar
Mardin'de Irak plakalı araçta 1,5 kilogram patlayıcı ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı
Mardin'de Irak plakalı araçta 1,5 kilogram patlayıcı ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı
Yorumlar