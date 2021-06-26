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Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, Milletler Ligi'nde 'Rüya Takıma' seçildi

Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, Milletler Ligi'nde 'Rüya Takıma' seçildi

ANKARA (AA) - İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) üçüncü olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, turnuvanın "rüya takımına" girdi.

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Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Eda Erdem Dündar, 46 blok ile turnuvanın en çok blok yapan oyuncusu oldu.

Milli voleybolcu, en iyi orta oyuncu olarak turnuvanın "rüya takımına" seçildi. Eda, 2018 VNL'de de en iyi orta oyuncu ödülünün sahibi olmuştu.

Japonya ile oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan kaptan Eda, şunları kaydetti:

"Tarifsiz hisler yaşıyoruz. Takım olarak çok iyi iş çıkardık, turnuvayı madalya ile tamamlamak bizim için çok önemliydi. Bunu sonuna kadar hak ettiğimize inanıyorum çünkü gerçekten çok çalıştık. Milletler Ligi boyunca çok mücadele ettik ama son maçımızda; servislerimizle, bloklarımızla, defansımızla, hücumumuzla, oyunun her alanında lider olan taraf bizdik ve mükemmel oynadık. Oyunumuzdan ve galibiyetimizden çok memnunum. Bu derecenin, şu anın tadını çıkarıyoruz. Takımdaki herkes çok mutlu çünkü Tokyo Olimpiyatları yolunda bu madalya motivasyonumuzu daha da artırdı."

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