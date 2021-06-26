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YÖK’ten Boğaziçi Üniversitesi’ndeki iki fakülteyle ilgili açıklama

YÖK’ten Boğaziçi Üniversitesi’ndeki iki fakülteyle ilgili açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Boğaziçi Üniversitesi’ndeki iki fakülteyle ilgili medyada çıkan haberlere yönelik bir açıklama yayınladı.

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Yükseköğretim Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki iki fakülteyle ilgili medyada çıkan haberlere yönelik bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün bazı basın yayın organlarında Boğaziçi Üniversitesinde iki fakültenin YÖK tarafından kurulma kararlarının Cumhurbaşkanlığı kararından sonra alındığına ilişkin haberler yayınlanmıştır. Durumun aslı şudur:

"İki fakültenin kurulması kararının alındığı toplantı tarihi yanlışlıkla ileri tarihli yazıldı"

04/02/2021 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında alınan kararlarla birçok devlet ve vakıf üniversitelerinde yeni fakülte ve enstitülerin kurulmasına, bazı fakülte ve enstitülerin isimlerinin değişikliğine karar verilmiş olup bu karar Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilmiştir. 06.02.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında diğer üniversitelerde kurulması kararlaştıran fakültelerle ile birlikte Boğaziçi Üniversitemiz bünyesinde kurulması kararlaştırılan İletişim ve Hukuk Fakülteleri de bulunmaktadır. Bilahare Başkanlığımıza iletilen soru önergesine verilen cevabi yazıda ise YÖK Genel Kurul toplantı tarihi 04.02.2021 yerine sehven 24.02.2021 olarak zikredilmiştir. Bu yanlışlık tamamen teknik ve insani bir hata olup, bundan sonra bu ve benzeri hataların olmaması için Kurulumuzca gerekli tedbirler alınarak daha fazla dikkat ve hassasiyet gösterilecektir".

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