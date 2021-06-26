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Cüneyt Çakır, Hırvatistan-İspanya maçını yönetecek

Cüneyt Çakır, Hırvatistan-İspanya maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Hırvatistan ile İspanya arasında 28 Haziran 2021 Pazartesi günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçını yönetecek.

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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İsveç'ten Andreas Ekberg olacak.

Karşılaşmada Alman hakemler Bastian Dankert VAR, Christian Dingert AVAR1, Christian Gittelmann AVAR2 ve Polonyalı Pawel Gil AVAR3 olarak görev yapacak.

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