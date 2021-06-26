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Kayseri'de kız kardeşini sınava yetiştirebilmek için 3 kilometre koştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de kız kardeşini sınava yetiştirebilmek için 3 kilometre koştu

Kayseri'de sınav heyecanı ile kimliğini evde unutan Betül Kartal'ın kimliğini ağabeyi Hasan okula 3 kilometre uzaklıktaki evlerinden koşarak getirerek kardeşini son dakikada sınava yetiştirdi. Okul önünde bekleyen veliler de ter için kalan Hasan'ı alkışlayarak tebrik etti.

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Kayseri'de 46 bin öğrencinin ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) tüm yurtta olduğu gibi başladı. Sabahın erken saatlerinde sınavlara girecekleri okullara gelen öğrenciler, korona virüs tedbirleri kapsamında salonlara alındı. Öğrenci velileri de büyük bir heyecanla çocuklarını beklerken, dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

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Refika Küçükçalık Ortaokulu'nda ilk defa YKS'ye girecek olan Betül Kartal'da, babası Hakkı Kartal ile okula geldi. Okulun girişinde kimliğini bulamayan Betül, kimliğini evden almadığını hatırladı. Babasının araması üzerine okula 3 kilometre uzaklıktaki evlerinden kimliği alarak koşmaya başlayan Betül'ün ağabeyi Hasan Kartal, kimliği son dakikada yetiştirdi. Kan ter içerisinde kalan Hasan'ı gören okulun etrafındaki velilerde alkışlayarak kutladı. Kimliğini alan Betül de, gireceği salona koşarak gitti.
Betül'ün babası Hakkı Kartal, "Son saniyede paşam kimliği getirerek sınava yetiştirdi. Sevinçliyiz. İnşallah sayesinde kazanacak. Kimliği evde unutmuş. Yanına aldığını sanıyorduk ama heyecandan unutmuş" dedi. Ağabey Hasan Kartal ise "Durmadan koştum. En azından 'yetişsin' dedim" ifadelerini kullandı.

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