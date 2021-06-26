Emine Erdoğan YKS'ye giren üniversite adaylarına başarı diledi

Emine Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren vatandaşlara başarı dileklerinde bulundu.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren vatandaşlara başarı dileklerinde bulundu.
Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite sınavına giren gençlerimize ve 'Öğrenmenin yaşı yok.' diyerek eğitimden hiçbir zaman vazgeçmeyen vatandaşlarımıza YKS 2021'de başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza canı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.