Kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o konuda itiraz etti 1 Temmuz'da açıklanacak

Kadın vekiller ve kadın dernekleri temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kadına karşı şiddete yönelik yapılabileceklere ilişkin bir toplantı düzenledi. 1 Temmuz'da yeni plan açıklanacak.

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Kadına şiddet olaylarının önlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadın dernekleri ve partisinin kadın milletvekilleriyle bir araya geldi. Kadına şiddet konusunun ele alındığı toplantıda İstanbul Sözleşmesi ele alındı.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına karşı kadınlar itirazlarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sözleşmedeki çekincelerini açıkladı ancak var olan yasadan taviz olmayacağının güvencesini vererek 1 Temmuz'da yeni eylem planının açıklanacağını duyurdu.

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına itiraz ettiler

Cumhurbaşkanlığı'nda önceki gün gerçekleştirilen toplantıda, Erdoğan kadın derneklerinin temsilcileri ve milletvekillerini 4 saate yakın dinledi. Edinilen bilgilere göre toplantıda söz alan kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin doğru olmadığını, bunun şiddetle mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini söyledi. Konuşmacılar, “İstanbul Sözleşmesi şiddete karşı kadını koruyordu. Keşke bundan çekilmesiydik. Kadınlar kendini güvende hissetmiyor. Şimdi de ilgili yasaya ilişkin talepler başladı. Buradan geri adım olmaması lazım. Sözleşmeden doğabilecek boşlukların hızla doldurulması gerekir. Sözleşmeden çekilmenin kadına yönelik şiddet ile mücadelede geri adım olduğu gibi algı oluşturuluyor” dedi.

Devletin görevi herkesi korumak

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ayasofya imamının sözlerine karşı gerekli tepkiyi vermemesi de eleştirildi. Özellikle muhafazakar kadın STK temsilcilerinin, sözleşmeyi savundukları için bir kesim tarafından linç edilmek istendiği de ifade edildi. Toplantıda, devletin, cinsiyet ayrımı veya cinsel yönelim farkı gözetmeksizin herkesi şiddete karşı koruma görevi olduğu ifade edildi.

Erdoğan güvence verdi: Bundan dönüş yok

Erdoğan, değerlendirmeleri dinledikten sonra şunları söyledi: “Bir grup toplumsal hayatı manipüle ettiği ve böyle bir hava oluştuğu için sözleşmeden çekildik. Şiddetle mücadele konusunda asla taviz vermeyeceğiz. Aynı şekilde kadınlarımızı şiddete karşı korumaya devam edeceğiz. Şiddete hiçbir tolerans tanımayacağız. Bunun için gerekli hukuki altyapımız var. İlgili yasa tavizsiz uygulanacak. Yasadan asla vazgeçmeyeceğiz. Emin olun bundan dönüş yok. Aynen uygulanmaya devam edilecek.”