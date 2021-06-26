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Güngören'de 3,9'luk depremde zarar gören bina yıkılacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Güngören'de 3,9'luk depremde zarar gören bina yıkılacak

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Kartal merkezli deprem sonrası Güngören'de hasar gören binaya yıkım kararı çıktı.

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GÜNGÖREN'de cumartesi günü meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında çatlaklar oluşan ve sakinleri tahliye edilen binanın yıkılmasına karar verildi. Bina sakinlerinden de bir ay içerisinde eşyalarını boşaltmaları istendi.

İstanbul'da geçen cumartesi günü meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Güngören'de Sanayi Mahallesi Doruk Sokak'taki binada çatlaklar oluşurken, balkonunun bir kısmı çöktü. 16 daire ve 5 iş yerinin bulunduğu bina boşaltılarak, mühürlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, inceleme yapmak üzere kolonlardan karot örnekleri aldı. Yapılan incelemelerin ardından binanın yıkılmasına karar verildi. Bina sakinlerinden de bir ay içerisinde eşyalarını boşaltmaları istendi.

Komşularımız için üzüldük

Yıkım kararıyla ilgili üzüntüsünü dile getiren komşu esnaf Kadir Özcan, "Bugün yıkılacağına dair kesin bir karar almışlar. Komşularımız için üzüldük. 1 ay süre verilmiş bu süre içerisinde boşaltılacak ve yıkılacak" dedi.

Tebligat gelince 1 ay süre verilecek

Binanın toprak sahibi olan Mahmut Baysal, "Yıkım kararı çıktı. Bize henüz tebligatlar gelmedi. Biz hemen belediyeye gidip imar müdürlüğünden cevap aldık. Şu an biz evlerimize girip eşyalarımızı bile toplayamıyoruz. Çünkü şu an sorumluluk belediyenin olduğu için vatandaşlarını riske edemiyor. Tebligatlar elimize ulaşınca da bize 1 ay kadar bir süre verecekler" dedi.

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