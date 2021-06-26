Bakan Koca paylaşmıştı fedakar hemşire idari iznini yarıda kesip göreve koşmuş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan paylaştığı tümörden ameliyat olup, idari iznini yarıda kesip aşılamada görev alan Elazığlı hemşire Eda Meral, 1 yıldır Covid-19 nedeniyle göremediği çocuğunu görmek istiyor

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Sosyal medyadan paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi. Eda hemşire tedavisi halen devam eden bir rahatsızlığı olduğu halde görevinin başında.

Covid-19’u da iyi biliyor, bizzat yaşadı. Yaptığı on binlerce aşıyla mücadelemizde yer aldı. Arkadaşlarımızın fedakârlıkları aşı için en anlamlı çağrıdır” ifadelerini kullandı. Paylaşım sonrası görevde olan hemşire Eda Meral (41), duygularını anlattı.

Tümörden ameliyat oldu, idari iznini yarıda kesip göreve geldi

23 yıldır meslekte aktif çalışan, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Servisi sorumlusu Eda hemşire ocak ayından beri aşılamada görev yapıyor. Pankreas başı tümör hastalığından dolayı yakın zamanda ameliyat geçiren Eda hemşirenin tedavisi hala sürüyor. Rahatsızlığına rağmen idari iznini yarıda kesip fedakarca çalışan 2 çocuk annesi Eda hemşirenin en büyük isteği ise bir yıldır görüşemediği oğluna kavuşmak istemesi, çağrısı da vatandaşların aşı olması oldu.

2 çocuk annesi hemşire Eda Meral, “Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Servisi sorumlusuyum, aynı zamanda aşıya arkadaşlarıma yardım ediyorum. Ocak ayından beri hepimiz özveriyle aşılarımızı yapıyoruz. İşimi çok seviyorum. Bütün arkadaşlarım gibi görevimi yapıyorum. Hastalığımda pankreas başı tümördü. Ameliyat oldum, hala tedavim sürüyor” ifadelerini kullandı.

“Bizi, düşünmesinden dolayı bakanımıza teşekkür ediyorum”

Vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulunan Meral, "Bizi, arkadaşlarımızı yani sağlıkçıları düşünmesinden dolayı bakanımıza teşekkür ediyorum. Kesinlikle aşımızı yaptıralım. Ben bir yıldır Covid-19 nedeniyle çocuğumu göremiyorum. Oğlum askeri okulda okuyor, bu aşılama biterse inşallah oğluma kavuşacağım. En çok onu istiyorum. O yüzden herkes aşısını yaptırsın. Ben işimi çok seviyorum. İdari iznimi bile bile kullanmayıp yarıda kesip geldim. Mesleğimi severek yapıyorum. Bir an önce kurtulalım diye hepimiz özveriyle çalışıyoruz. Tek dileğimiz bu hastalığı atlatmak ve bundan kurtulmak” diye konuştu.