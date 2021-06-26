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HABER /  DÜNYA

Meksika'da uyuşturucu çeteleri çatıştı: 18 ölü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meksika'da uyuşturucu çeteleri çatıştı: 18 ölü

MEKSİKA'nın kuzeyinde çeteler arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 18 kişinin öldüğü bildirildi.

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Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Zacatecas eyaletinde, rakip organize suç örgütleri, alan kontrolünü sağlamak amacıyla ağır silahlarla birbirlerine saldırdı.

Yetkililer, çatışmanın, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile Sinaloa Karteli arasında yaşandığını ve en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

Meksika’nın en güçlü ve en şiddetli suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Karteli, bölge ve çevresinin kontrolü için Sinaloa Karteli ile savaşıyor.

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