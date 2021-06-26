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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS adaylarına başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS adaylarına başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarı diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26-27 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek sınav öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, "Sevgili genç kardeşlerim, YKS 2021'in, hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum.

Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

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