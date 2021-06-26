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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den öğrencilere mesaj

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, YKS'ye girecek öğrenciler için bir paylaşımda bulundu.

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YKS'ye girecek öğrencilere yönelik yaptığı paylaşımda öğrencilerin her şeyden daha önemli olduğuna vurgu yapan Kabaktepe, tüm öğrencilere başarılar diledi. İşte o mesaj;

Sevgili gençler! Siz; sorulardan, cevap kağıdından, sınavlardan çok daha fazlasını ifade ediyorsunuz. Bizim matematiğimizdeki en büyük değer, coğrafyamızdaki en güzel iklim, Türkçemizdeki en özel kelime sizsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.

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