AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den öğrencilere mesaj

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, YKS'ye girecek öğrenciler için bir paylaşımda bulundu.

Abone ol

YKS'ye girecek öğrencilere yönelik yaptığı paylaşımda öğrencilerin her şeyden daha önemli olduğuna vurgu yapan Kabaktepe, tüm öğrencilere başarılar diledi. İşte o mesaj;

Sevgili gençler! Siz; sorulardan, cevap kağıdından, sınavlardan çok daha fazlasını ifade ediyorsunuz. Bizim matematiğimizdeki en büyük değer, coğrafyamızdaki en güzel iklim, Türkçemizdeki en özel kelime sizsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.