Adil Öksüz’ün kaçırılması davasında karar çıktı

Adil Öksüz’ün kaçırılması davasında, Ali Sami Yıldırım 12 yıl 6 ay, Zafer Çay 18 yıl 9 ay, Rüştü Karakaya 22 yıl 6 ay ve Alper Karabulut 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Abone ol
5 Temmuz darbe girişimini Akıncı Hava Üssü'nden yönettiği belirlenen FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ü saklayanların davasında karar çıktı.
Karar çıktı
Mahkeme, "FETÖ yöneticiliğinden" Rüştü Karakaya’yı 22 yıl 6 ay, Zafer Çay’ı 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
"FETÖ’ye üye olmak" suçunda ise Alper Karabulut’a 12 yıl 6 ay, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım’a 5 yıl hapis cezası verildi.
Firari sanık Cihat Yıldız’ın dosyası ise ayrıldı.