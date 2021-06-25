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Lütfü Türkkan'ın İHA muhabiri saldırısına neden Meral Akşener'den cevap gelmedi

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalındaki Perde Arkası programında, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'nun saldırıya uğraması sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sessiz kalmasını eleştirdi.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın şoförünün aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darp edilmiş, Uslu'nun kamerası ve ekipmanlarını da kırılmıştı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "Geçtiğimiz günlerde Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde talihsiz bir olay yaşandı, muhabir arkadaşımız Mustafa Uslu'ya saldırıldı. Yapılan şey insanlık değil. Bu çocuğun günahı ne? Lütfü Türkkan'ın olayı sahiplenmesi çok güzel ama İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de bu konuda bir tweet atmalı ve muhabiri aramalıydı" yorumunda bulundu.

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