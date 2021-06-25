BIST 1.392
DOLAR 8,79
EURO 10,50
ALTIN 502,78
HABER /  GÜNCEL

Fahrettin Koca'dan kendisini aşı üzerinden eleştiren Kaftancıoğlu'na olay gönderme

Fahrettin Koca'dan kendisini aşı üzerinden eleştiren Kaftancıoğlu'na olay gönderme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş üstü herkes aşılanabilir" sözleri üzerinden kendisini eleştiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" demişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Bakan Koca'nın bu sözlerini sert sözlerle eleştirdi.

"Yüzü kızarmayacak nasıl olsa"
Canan Kaftancıoğlu; Fahrettin Koca'ya yönelik "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" demişti.


"Umarız sık sık güneşe çıkıyorlardır"
Kaftancıoğlu'nun bu sözünü unutmayan ve 1,5 ay sonra isim vermeden CHP İstanbul İl Başkanı'na yanıt veren Koca, 18 yaşın üstündekilere yönelik aşılamanın başladığını hatırlatarak, "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde, yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da yüzlerce kişiye iş kapısı olacak dev petrokimya tesisinin inşaat çalışmalarına başlandı
Adana'da yüzlerce kişiye iş kapısı olacak dev petrokimya tesisinin inşaat çalışmalarına başlandı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İsmail Balaban memleketi neresi Başpehlivan Survivor İsmail nereli?
İsmail Balaban memleketi neresi Başpehlivan Survivor İsmail nereli?
Eşini aldatan İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'tan skandal özür
Eşini aldatan İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'tan skandal özür
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İzmirli depremzededen tepki
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İzmirli depremzededen tepki
Sigara ve alkole ÖTV zammı yok
Sigara ve alkole ÖTV zammı yok
Yeni bir saadet zinciri faciası: Smart Trade Coin
Yeni bir saadet zinciri faciası: Smart Trade Coin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Gece gündüz çalışmanızı istiyoruz, tarih belli Haziran 2023...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Gece gündüz çalışmanızı istiyoruz, tarih belli Haziran 2023...
Çin'in kripto paralara olan savaşı bir şirketi daha pes ettirdi
Çin'in kripto paralara olan savaşı bir şirketi daha pes ettirdi
Başörtülü kız kardeşlere çirkin saldırı! Yürürken yaklaşıp...
Başörtülü kız kardeşlere çirkin saldırı! Yürürken yaklaşıp...
Yorumlar 22 yorum