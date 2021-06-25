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İsmail Balaban memleketi neresi Başpehlivan Survivor İsmail nereli?

İsmail Balaban memleketi neresi Başpehlivan Survivor İsmail nereli?

Survivor 2021 büyük final geldi çattı heyecan dorukta. Bu akşam finale kalan 2 isimden biri de 2 kez başpehlivan olan İsmail Balaban oldu. Yarışmanın ilk bölümlerinden bu yana özel hayatı da merak edilen İsmail Balaban kaç yaşında, aslen nereli, ikizi ve ayrıldığı nişanlısı kimdir?

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Survivor 2021 büyük finale sadece saatler kaldı. 2021 Survivor şampiyonu bu akşam canlı yayınla belli olacak. Yarı finale adına yazdıran yarışmacılardan biri de İsmail Balaban oldu. Yarışmanın ilk bölümlerinden bu yana iddiasını her zaman ortaya koyan ve finalist koltuğuna oturacağım diyen güreşçi İsmail Balaban 33 yaşında ve aslen Antalyalı. Kendisi gibi güreşçi olan ikizi Turan Balaban ile birlikte birçok güreş müsabakasına çıkan İsmail Balaban hakkında merak edilenler...

İsmail Balaban, 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanmıştır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde Beden Eğitimi Bölümü’nü bitiren İsmail Balaban, kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban, 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edildi.

Yağlı güreş şampiyonluğu: 2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı
2014 Kurtdereli başpehlivanlığı
2014 Kırkpınar ikinciliği
2015 Kurtdereli ikincliği
2016 Kurtdereli üçüncülüğü
2017 Kırkpınar başpehlivanlığı
2018 Kurtdereli başpehlivanlığı
2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği

Ne zaman başpehlivan oldu: 2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştır.

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